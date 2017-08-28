異想天開 金門搶犯向警「借錢」3萬元

金門金城鎮代會主席陳天成遭擄勒索5000萬元案，最後落網的許姓嫌犯今天移送檢方偵辦。（李金生攝）

警方專案小組起出最後一批贓證物。（李金生攝）

許嫌在逃亡期間，透過臉書向承辦警官借錢對話之一。（警方提供）

許嫌在逃亡期間，透過臉書向承辦警官借錢對話之二。（警方提供）

警方專案小組押解洪嫌搭機返金歸案。（警方提供）

許嫌以網咖為家，整天提心吊膽。（警方提供）

警方專案小組說明偵破經過，圖右即為嫌犯開口「借錢」的警官林練雄。（李金生攝）

金門金城鎮代會主席陳天成遭擄勒索5000萬元案，警方今（28）日宣布5名嫌犯全數落網。其中，潛逃台灣的許姓嫌犯竟還在走投無路時，透過臉書向承辦警官借錢3萬元，被捕時身上僅剩下2塊錢，歹路走不下去的窘況讓警方也搖頭。

陳天成是在本月18日於金城伯玉路服務處內，遭5名藉口找他「泡茶」的嫌犯毒打一頓，並開口勒索5000萬元未遂後，洗劫其土銀50萬元支票1張、216筆土地所有權狀、銀行提款卡、印章和2支手機等財物。

警方在案發後不到5小時就查獲2名準備潛逃台灣的楊姓、陳姓嫌犯；另名陳姓嫌犯次日在警方圍捕時舉槍自盡。在逃的的許姓嫌犯於18日案發當天13時40分即自金門搭機飛往嘉義；洪姓嫌犯也在當天15時50分自金門搭機飛往台北。

警方專案小組派遣7名幹員會同刑事警察局第2大隊第3隊、電信偵查大隊、新莊分局、台北市政府警察局先於25日8時5分，在新北市中和區員山路1家網咖拘提正在打電動的洪姓嫌犯到案，起出陳天成遭搶的信用卡、台胞證、身分證等證物，經金門檢方聲押獲准。27日13時24分，再於新北市新莊區中華路2段與自立街口的便利商店，拘提正在滑手機的許嫌到案，涉案5人最終全數緝獲歸案。

警方調查，18日落網和19日自盡的2名陳姓嫌犯，以及最後被捕的許姓嫌犯，均涉及今年春節的「金酒提酒券偽造案」。因該案東窗事發未撈到錢，大家都缺錢花用，因此再籌畫這起震驚地方的強盜擄人案。

他們在落網後供稱，沒想到陳天成已70歲了，但全身力氣仍很大，費了好一番手腳，才將他撂倒，並將主謀都推給已舉槍自盡的陳嫌。

警方指出，洪、許2嫌逃亡期間，整天提心吊膽睡不安穩，為躲避查緝都以網咖為家，甚少與親友聯繫，並以公車或計程車代步，增加警方查緝難度。在跨海辦案的幹員鎖定他們可能出現地點，徹夜埋伏守候、過濾周遭監視器比對，並協請親友策動投案，終於將他們逮捕歸案。

其中，洪嫌因不敢回家，每天只得在公園廁所盥洗，又因怕熱跑到便利商店吹冷氣，落網時因數日未洗澡，全身發出惡臭狼狽不堪。許嫌更曾透過臉書向承辦的金城警分局「雄哥」偵查隊長林練雄借錢3萬元，佯稱跑累了會找他投案，還說「抓到通緝犯，分數很高」，但未獲理會，落網時身上只剩下零錢2元。

警方指出，許嫌因提酒券案出庭時，就曾因沒錢買機票返台，警方還代墊過2000多元，這回潛逃因為錢花光了，找女友與住在網咖附近的母親聯繫，卻因此被監視器錄下而遭到跟監。他在落網後表示，上網知道陳嫌舉槍自盡的事，還說人生沒甚麼意思，他如果在金門遭到圍捕，也會做同樣的事。

(中時)