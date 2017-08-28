綠嗆藍阻前瞻建設 國民黨反批台中玩不起
台中市議會民進黨團28日召開記者會，批藍營立委提案及連署刪除與凍結台中前瞻建設，「欠台中人一個交代」；國民黨團還以顏色召開記者會，反批中央搞前瞻，台中玩不起！書記長李中說，台中1年以上未償債務高達1047億元，地方還要負擔一半以上自籌款，根本無力負擔。
台中市議會民進黨團總召何文海等人，不滿藍營立委不支持中央前瞻計畫，抨擊建設應不分顏色，地方建設需要跨黨派合作，「阻擋台中前瞻建設，就是阻擋台中發展」。何文海說，藍營立委應公開說明藍委到底支不支持台中捷運藍綠線、山海線、成追線等各項前瞻建設？
民進黨團指出，國民黨上萬份提案中，台中捷運藍線規劃費1692萬、捷運綠線延伸彰化案800萬、成功追分線雙軌化3億、山海線計畫評估費500萬、台中港離岸風電產業區5億都被提案刪光；不禁讓人怒斥藍委作為民代已經不合格，還覬覦選市長更是癡人說夢。
國民黨團書記長李中表示，山海線工程經費地方要自籌360.37億、台中捷運藍線地方要自籌451.1億、台中捷運綠線延伸彰化地方要自籌69.62億；龐大的自籌款，加上還沒算入上百億的用地費，台中捷運藍線用地費就達300億以上，台中市根本玩不起！
國民黨團認為，立法院民進黨委員佔多數，荒謬的前瞻計畫欲以多數暴力來蠻橫通過！市議會民進黨團不明所以，只想如何扣人帽子，卻忘了身為民代應當「為民把關」的職責，民眾只看到立法院民進黨團的「蠻橫無理」，及市議會民進黨團的「理盲無知」！
(中時)
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