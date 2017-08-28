推四大旗艦區段徵收，林佳龍：土地正義由政府做起

台中市長林佳龍表示，土地正義由政府做起，區段徵收以公益出發，不僅地盡其利，讓公私也能互蒙其利。（盧金足攝）

台中市府地政局長張治祥指出，目前市府正進行四大項旗艦區段徵收案，包括水湳智慧城、北屯捷運場站特區、太平新光地區、台糖湖濱生態園區。（盧金足攝）

台中市府地政局長張治祥今天（28日）在市政會議專案專案報告「台中市區段徵收開發成果」，市府藉由水湳園區、北屯機場等四大旗艦區段徵收案進行開發建設，創新作為包括抵價地比例提高至50％，首創一戶一住宅單元，兼顧地主與公眾權益。

市長林佳龍表示，「土地正義由政府做起！」區段徵收以公益出發，藉由公共建設，土地將產生更高的價值，讓下一代有更好的生存環境。

張治祥指出，區段徵收是都市建設的手段之一，區段徵收後，地主可選擇領取補償金，或按照抽籤順序領回抵價地，選擇較一般徵收多元。目前市府正進行四大項旗艦區段徵收案，包括水湳智慧城、北屯捷運場站特區、太平新光地區、台糖湖濱生態園區。

為讓區段徵收落實公平正義，市府推動多項創新作為，包括抵價比例提高到50％、一戶一住宅單元安置計畫、導入ICT資訊全公開、溝通協調爭取地主認同、公會及銀行夥伴機制。

張治祥強調，經過努力，水湳及北捷抽籤配地作業期間進行5次滿意度調查，地主滿意度高達97％至99％；九德區段徵收不斷溝通，終於由七成反對，翻轉為超過55％地主支持；前竹區段徵收召開3場公聽會，超過70%地主支持開發。

「土地正義由政府做起！」林佳龍肯定地政局對於區段徵收的努力，以公益出發，不僅地盡其利，讓公私也能互蒙其利

，政府以創新作法，在兼顧地主與社會大眾利益下，把餅做大，利用「養雞生蛋」的觀念，讓土地產生更高「價值」，而非只是「價格」。

針對公園綠地、學校、社會住宅等公共建設，政府藉由區段徵收，將讓土地的價值永續，讓下一代有更好的生存環境。

林佳龍表示，內政部已於今年7月20號通過「台中市區域計畫」，對於台中是很大的進展，將破碎零散的土地，經過都市計畫整合，目前已有大進展。

其中，懸宕數10年未解決的大里「公一」用地，首創公共設施跨區市地重畫，正式命名為「第15期市地重畫案」，已獲內政部通過，將創造多贏。

另外，藍線捷運將利用都市計畫跨區重畫，進行沿線場站開發，解決補償金過大問題，已順利通過中央核定。都發局近期也針對公設保留地200多公頃透過都市計畫調整解編，還地於民，讓土地活化再利用。

市府秘書長黃景茂表示，烏日九德區段徵收未來將攸關社會住宅、大慶到新烏日站台鐵高架化等重大建設，具有很大的公益性，未來市府將持續爭取中央協助，也積極爭取土地所有權人同意進行區段徵收作業，促進都市發展。

(中時)