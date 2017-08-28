新北首例！電影院大廳放限制級預告遭罰5萬

中和國賓環球影城大廳播放限制級預告片遭新北市府開罰5萬元。（葉書宏翻攝）

新北首例！新聞局今年4月受理民眾檢舉，電影院大廳電視牆播送血腥暴力電影畫面，經查察後，認定中和國賓環球影城大廳屬公共開放場所，不特定年齡層皆可能觀賞，業者行為已違反《兒童及少年福利與權益保障法》規定，依法裁處5萬元罰鍰，針對市內11家電影院，將進行例行性查察。

新聞局長張其強表示，民眾檢舉業者在大廳公然播送涉有暴力、血腥鏡頭的電影宣傳影片，確實對兒童、少年的身心發展有不良影響，影片分級權限雖非屬地方政府，但新北市政府為維護兒童、少年身心健康並促使業者落實影片分級制度，依《兒童及少年福利與權益保障法》第91條，處5萬元罰鍰。

未來針對市內11家電影院將進行例行性查察，對公共安全、無障礙設施設立、營業衛生、AED設置等項目檢查外，亦要求電影院業者確實執行電影分級制度。張其強強調，未來影城大廳的廣告片播放將納入查察重點，另針對寒暑假、連續假期等將加強稽查，提供兒童、少年等學生族群一個健康的觀看電影環境。

(中時)