老婦身體不適 寶瓶星號中途急返 上千遊客陪等

寶瓶星號昨從基隆港出發到日本石垣島途中，1名7旬婦忽然身體不適，輪船便緊急返港，遊客旅程也因此延誤3小時，損失近40萬元。（麗星郵輪提供）

昨(28日)下午8時許，基隆港著名的麗星郵輪「寶瓶星號」從基隆港出發到日本石垣島途中，一名7旬婦人疑因心臟病發，身體不適，郵輪人員得知後緊急要求調派直升機將她送回台灣急救，怎料婦人卻拒絕搭乘，情急之下，只好再度返航回基隆港將她送醫，但也引起船上遊客抱怨，旅程因此延誤3小時。

寶瓶星號昨日下午5時許從基隆港啟航，但在到達50海浬公海時，船上驚傳有名婦人心臟病發，業者原先要調直升機將她送醫，但卻遭到拒絕，業者擔心錯過急救的黃金時間，只好將船開回基隆港，送至基隆長庚醫院急救。

船上千名遊客對此感到相當無奈，部分旅客更不滿認為，因為婦人不願意搭直升機，就延誤大家的行程，實在過分；不過消息指出，是因根據評斷，沒有達到需要調派空勤總隊支援的必要，才回返港。

業者估計，此次損失將近40多萬元，包含油料損失、引水人以及重新入關費用，但並不會向婦人求償，船公司會全部自行吸收。

(中時)