世大運》0比2絕地逆轉 鄭怡靜桌球女單勝北韓晉8強
2017世大運中華隊今(28日)男女單打開戰，女將鄭怡靜16強強碰北韓強敵金南海，2人繼混雙後再度碰頭，鄭怡靜雖開賽連丟2分，但她沒有放棄，在場邊觀眾頻喊著「鄭怡靜加油」的加油聲中，上演絕地大反攻，最後4比3驚險晉級8強，報了混雙輸給北韓組合的一箭之仇。
中華隊女單由鄭怡靜、陳思羽、鄭先知、林珈芝、劉昱昕5人參賽，首輪預賽她們全過關，不過鄭怡靜16強，就強碰不好惹的金南海。鄭怡靜曾與陳建安搭配，在混雙與金南海及朴信赫的北韓組合交手，當時中華隊組合以1比3遭逆轉，無緣8強。
鄭怡靜今和金南海對決，前2局都以10比12敗下陣來。不過鄭怡靜觸底反彈，開始急起直追，以11比7、11比8、11比7連拿3局。雖被金南海追到3比3，但鄭怡靜沉穩應對，最後以11比7擊敗金南海拿下致勝的第4分，在全場地主觀眾加油聲中，艱辛的挺進8強。
另，鄭先知4比0擊敗新加坡選手，陳思羽4比1贏波蘭選手，同樣挺進8強。而劉昱昕1比4不敵羅馬尼亞女將，林珈芝1比4輸給南韓的田志希，雙雙在16強止步。稍後8強賽，鄭先知遭遇北韓削球高手金頌伊，鄭怡靜遇南韓的李恩惠，陳思羽則要和日本女將鈴木梨香交手。
(中時電子報)
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