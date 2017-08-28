配合開學日，中市精武路地下道延期封閉施工

台中市府交通局表示，配合學校開學日，精武路地下道延後至9月9日凌晨封閉施工。（台中市府提供）

台中市政府交通局長王義川今天（28日）表示，因應8月30日為高中、國中、國小開學日，為減少開學首日家長及通學族的不便，讓學生及家長有足夠的適應期，交通局主動協調交通部鐵路改建工程局中部工程處，將原訂8月30日起封閉施工的精武路地下道填平工程延至9月9日，並將工期從1年縮短為9個月，市府仍將持續注意進度，務必縮短工期。

王義川指出，精武路地下道封閉後，行駛地下道北邊的民眾可利用天祥街、興進路、力行路穿越高架鐵路下方。其中天祥街、力行路已在8月21日通車。行駛地下道南邊的民眾可利用十甲路、自由路穿越，自由路新闢道路預計8月28日下午3時通車。

精武路地下道兩側的側車道不會封閉，機車族仍可以通行。機車往市區方向建議行駛精武路→東光路→力行路→南京東路→精武路。機車往太平方向建議行駛精武路→南京東路→十甲路或自由路→東光路→精武路。

另外，在封閉精武路地下道之前，鐵工局將先封閉高架橋下的十甲路7天，進行拓寬工程。封閉期間也請民眾改走南邊的自由路，公車路線也配合於9月9日進行改道，改道路線不變，施工期間造成不便，也請民眾體諒。

交通局也要求鐵工局務必在精武路地下道封閉施工前，完成十甲路的拓寬，拓寬後十甲路為20公尺寬道路，可增加替代道路的功能性。

王義川提醒民眾在施工期間留意現場公告，配合提前改道通行，施工封閉期間行經鄰近道路應注意減速慢行，遵循交通指揮人員、交通標誌及設施改道行駛，以確保行車安全。

(中時)