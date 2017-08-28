隔5年回歸螢光幕 童顏巨乳始祖挺鼻遭疑動刀
日本「童顏巨乳始祖」星野亞希，2011年帶球嫁給小13歲的職業賽馬騎師三浦皇成，加上又捲入網拍詐騙事件，她後來幾乎淡出螢光幕前，專心在家照顧女兒。而她最近再回歸螢光幕前，雖然依舊凍齡，卻被指出鼻頭變尖不少，被疑「進廠維修」。
三浦皇成去年發生墜馬意外，TBS電視台最新一期節目便以他作為主角，貼身採訪他的康復過程，而老婆星野亞希也時隔5年再度亮相螢光幕前，回想起當時看到老公躺在醫院，身上插著不同管子的畫面，忍不住淚崩，流露對老公的心疼。
星野亞希一直細心照顧丈夫，支持對方繼續追夢，感動不少網友，也有人大讚她保養得宜，直呼完全不像已經40歲的人母，依然可愛，但也有網友發現她的鼻頭明顯變挺，似乎有點不自然，懷疑她在鼻子動過手腳。
(中時電子報)
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