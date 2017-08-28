16國代表齊聚台灣 參與受暴婦女安置研討會

亞洲婦女安置國際研討會」今起於台北矽谷國際會議中心舉行。（勵馨基金會提供）

來自28個國際組織、台灣等16個國家及香港地區、39位外賓、超過180人參與的「理念升級．服務進化-亞洲婦女安置國際研討會」，8月28、29日於台北矽谷國際會議中心舉行，倡議婦女安置庇護多元化，並呼籲亞洲各國從婦女的需求，發展出受暴婦女的居住正義，讓他們從危機回到日常。

研討會第一天議程聚焦在受暴婦女安置服務的政策面、法制面、與制度面的回顧討論，並介紹伊斯坦堡公約在家庭暴力事件的適用，和受暴倖存者的經濟賦權取徑。第二天的議程聚焦在庇護所的轉型、分級制管理與新型態經營，專題演講更邀請到荷蘭Blijf集團代表來介紹橘屋(Oranje Huis)「安全不隱密」的婦女庇護服務方案，希望在庇護所轉型、分級管理與新型態經營中有所借鏡。

勵馨基金會指出，一旦成為受暴婦女，生命權、健康權、經濟權與居住權，都面臨迫切的危機，因此在確保了婦女的人身安全以後，首要的工作便是倡議婦女的經濟權與居住權。然而目前官方對受暴婦女安置的觀念仍然停留在短期人身安全過渡期的安置，一旦脫離危險期，婦女因為資源不足，會再選擇回到充滿暴力的家，造成受暴的循環，因此勵馨回應國際CEDAW公約，不斷倡議多陪一哩路，讓受暴婦女獲得經濟賦權與居住權，才能真正脫離受暴環境，獨立生活。

勵馨基金會執行長紀惠容表示，歐洲國家也有保障婦女權益的伊斯坦堡公約，尤其重視婦女的生活和生存權利，像荷蘭、奧地利、瑞典等，都有完整的婦女庇護制度，而且還有橘綠紅等分級，庇護所也不是完全封閉，而是和社區有互動；但亞洲有的國家連婦女安置庇護所都沒有，因此她呼籲亞洲各國從婦女的需求發展出受暴婦女多元的居住正義，除了解除婦女的人身安全危機之外，也能讓婦女安心的回歸日常生活，例如從單一庇護所到社會住宅的多元模式。

也因此，婦女受暴後應有多元選擇，比如離家的應該是施暴者，而非受暴者，所以婦女也不一定要住在庇護所；若受暴婦女住在庇護所，應該接下去輔導他們就業的技能，或取得入住便宜安全社會住宅的資格，否則短期居住並不能從根本讓婦女脫離受暴環境，只會陷入惡性循環，浪費社會資源。另外，她也建議台灣應該思考發展庇護所分級制度，畢竟受暴婦女在不同階段面臨的人身安全危險程度不一，這方面荷蘭的他山之石是值得仿效的。

聯合國CEDAW委員Bandana Rana指出，在現今世界上，婦女安置議題的能見度仍然不高，資源仍不足，也沒有足夠數量的庇護所，甚至連聯合國都不是十分重視，甚至沒有足夠的庇護所資訊。因此全球婦女團體遲至2008年才建立網絡，迄今已將近十年，雖然在提高能見度上已取得一定成績，但是資金與庇護所的數量仍然不足，24小時熱線服務也沒有增加，一站式的設施不足，因此未來的路還很長，希望婦女團體未來能加強倡議，讓婦女得到更多補助，過上有尊嚴的生活。

(中時)