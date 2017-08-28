六旬失業男流落公路上，警資助返家

竹村派出所副所長柯宗熙（右）資助張男搭車返北部住處。（廖素慧翻攝）

六旬張姓男子失業昨晚流落台19線攔車欲搭順風車，但天黑來往人車漸少，且國人也沒有讓陌生人搭順風車的習慣，有位熱心民眾載他到竹村派出所求助，副所長柯宗熙自掏腰包資助他，並載他至客運朴子站搭車，希望他順利回新竹住處。

警方調查，張姓男子年近60歲，與妻子離異多年，也與家人失聯，原在桃園的工業區做腳踏車組裝工作，因景氣不佳遭公司裁員，隻身到高雄左營欲尋找同袍求助，卻不知眷村早已拆遷改建，尋友撲空，又遺失皮夾，身上毫無分文。

張男昨晚7時許在台19線義竹段欲攔車搭便車，但路過的人車多快速通行，僅有一民眾見天色昏暗，張男落單，熱心地載他到竹村派出所，副所長柯宗熙同情張男的處境，資助張男車資1000元，並載他前往嘉義客運朴子站搭車，指引他搭至嘉義市轉乘台鐵返新竹住家。

(中時)