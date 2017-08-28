日本岡山副市長造訪 肯定新竹大車站計畫

新竹市長林智堅（中），28日與日本岡山市副市長佐佐木正士郎（右）、副局長山崎康司（左）分享建構大車站平台的計畫。（徐養齡攝）

新竹市長林智堅（右），28日向日本岡山市府團隊說明建構大車站平台的遠景。（徐養齡攝）

新竹市建構大車站平台計畫，其中重要參考值，為姊妹市岡山市車站的成功經驗，市長林智堅28日專程與岡山市副市長佐佐木正士郎，登上高樓鳥瞰新竹火車站，說明建設遠景，佐佐木正士郎肯定竹市革新的理念，相信會帶動城市起飛。

林智堅與佐佐木正士郎、副局長山崎康司及岡山市代表多人，一同登上站前晶品城12樓，將火車站前後站景觀一收眼底，林智堅特別介紹他建設大車站平台計畫的設計藍圖，並仔細聽取佐佐木等人的寶貴意見。

佐佐木副市長表示，大車站平台不僅是交通規畫，更是一種都市革新，新竹市政府計畫以輕軌連結舊城區、科學園區、高鐵特定區、竹北生活圈4個核心區域，串聯台鐵與高鐵的想法，是將新竹車站與全台交通網絡串聯的最好機會。

(中時)