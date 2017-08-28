中市法律行動專車8／30到后里 免費法律諮詢
台中市政府法律行動專車8月30日上午10時至下午4時將前往台中市立圖書館后里分館2樓研習教室，除有市府法制局人員受理民眾消費爭議、訴願、國賠案件等申請及法律諮詢外，當天下午1至4時，執業律師林玲珠也到場共同提供免費法律服務。
法制局長陳朝建表示，市府除在台灣大道市政大樓、陽明市政大樓及29區公所各地提供多場次的法律諮詢服務外，更利用法律行動專車深入鄉里，主動為民眾提供多元法律服務。
法律行動專車不僅在台中市實施，市府今年2月與彰化縣共同簽署「中彰法律行動專車會師聯合宣言」，提供跨縣市聯合服務，更落實跨域治理的理念，聯合服務市民、縣民，讓更多中部地區民眾受惠。
法律行動專車至后里，當日下午1到4時將由市府法律扶助顧問林玲珠律師現場提供法律服務，林玲珠擔任過檢察官，從公職退下來後，律師執業達24年，對於智慧財產權、遺產繼承、房地糾紛等業務，更有豐富的經驗。
(中時)
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