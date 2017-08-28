假蘋果配件當真品賣 還原價6至8折賺很大
不肖手機維修業者覬覦蘋果配件更換價格高，竟從大陸輸入電池、液晶螢幕面板、耳機等仿冒蘋果配件，再以原廠價格6至8折低價吸引消費者上門，直到有人發現電池發燙起疑，保二刑大在高市查獲4家維修店，查扣假蘋果配件1015件，估計侵權超過500萬元。
保二刑大偵3隊指出，果粉都知道iPhone手機電池是消耗品，2年後續航力會持續下降，因蘋果手機更換電池需送到維修站，另液晶螢幕也常因意外碰撞碎裂，需送原廠或授權經銷商的維修中心，成為原廠的重要商機；但因配件價格昂貴及維修送件等待時間過長，改挑選坊間店家做更換。
其中，有不肖業者打出「蘋果維修中心」，卻自大陸進口幾可亂真的配件，仿品批貨價格僅真品的3、4成，但卻賣到原價6至8折，誆騙手法令顧客信以為真，以為不用送原廠、還可省錢就可換到真品，趨之若鶩。
警方不諱言說，查獲的仿品外觀難辨，甚至須請廠商藉由機器鑑定，警在網路巡邏發現可疑，加上民眾報案懷疑受騙，經過多月追查、鑑定，才將31歲江姓、41歲呂姓、41歲劉姓、32歲戴姓等4名業者移送法辦，但他們均否認批賣假貨，辯稱也是受害者，以為賣的是蘋果配件真品。
警方提醒消費者，使用原廠認證附有「Made for iPhone /iPad」標誌的配件，若換到仿冒蘋果電池、充電器可能導致 IOS 裝置無法同步或充電外，更可能會造成手機過熱、著火之危機，而使用仿冒液晶面板則可能造成螢幕觸控不良、發生暗點及氣泡等狀況，進而導致後續花費更多維修費用；呼籲便宜別亂撿，因小失大。
(中時)
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