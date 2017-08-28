新北林口又見助跑哥，自撞公車幸無礙。（王揚傑翻攝）

昨（27）日下午5時許，自新北市林口區開往板橋區的台北客運920公車，在行經板橋文化路一段時，55歲吳姓男子突然從路邊助跑衝向公車，撞擊前還高高躍起，公車司機雖然立即緊急剎車，但吳男在撞擊下還是倒臥路中，意識模糊，司機隨即打119報案，經送醫後幸無生命危險，但因暫時無法對話，自撞動機還待釐清。

警方表示，雖然吳男緊急送醫後已無大礙，但因頭部受到猛力撞擊，目前無法言語，待吳男能夠交談後將會釐清其動機，並以公共危險罪嫌送辦。

(中時)