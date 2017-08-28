人安基金會扶持寒士 歌手李千娜號召響應

李千娜（右）今日出席人安基金會活動，號召大眾支持寒士慶中秋活動。（楊騰凱攝）

人安基金會將於9月25日至9月29日中秋前夕，在全台18處平安站辦理「寒士慶中秋」關懷活動，提前伴寒士團圓過中秋，將發放5000個保佑包給寒士，內含基本生活用品及拐杖傘、月餅、柚子等，藝人李千娜也擔任本次活動愛心大使，號召大眾支持寒士慶中秋活動，助寒士平安健康過秋節，也能感受社會溫暖。

人安基金會表示，寒士慶中秋活動中將發放保佑包，內含拐杖傘、中秋應節禮品（月餅、柚子）、洗髮乳、香皂、牙膏、牙刷及秋季衛生衣褲，讓寒士能感受應節氣氛，維持身體清潔，據人安服務個案統計，老殘的寒士佔66％，因年老體衰、行動不便，故今年中秋關懷活動為特別寒士準備拐杖傘，讓寒士能用這把傘遮陽擋雨、行走時支撐身體，希望能成為寒士的支柱。

今日活動中由50歲的林大哥代表寒士先接受李千娜致贈保佑包，林大哥曾從事物流業，某次在路上發生意外，輪胎爆胎，導致左腳粉碎性骨折，便無法從事長期開車工作，原本租屋的他，車禍後工作不順遂，積蓄漸用盡，付不出房租而露宿街頭，經人安輔導後，目前從事舉牌工作，雖然腳受傷，但是林大哥仍不放棄任何工作機會，希望能有穩定的工作重回社會。

「寒士慶中秋」活動以扶持寒士為主題，全台18處預計邀請5000位寒士參加，發給寒士每人一個保佑包，盼大眾共襄善舉，認捐價值600元保佑包，加入扶持寒士行列。

(中時)