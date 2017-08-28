人安基金會扶持寒士 歌手李千娜號召響應
人安基金會將於9月25日至9月29日中秋前夕，在全台18處平安站辦理「寒士慶中秋」關懷活動，提前伴寒士團圓過中秋，將發放5000個保佑包給寒士，內含基本生活用品及拐杖傘、月餅、柚子等，藝人李千娜也擔任本次活動愛心大使，號召大眾支持寒士慶中秋活動，助寒士平安健康過秋節，也能感受社會溫暖。
人安基金會表示，寒士慶中秋活動中將發放保佑包，內含拐杖傘、中秋應節禮品（月餅、柚子）、洗髮乳、香皂、牙膏、牙刷及秋季衛生衣褲，讓寒士能感受應節氣氛，維持身體清潔，據人安服務個案統計，老殘的寒士佔66％，因年老體衰、行動不便，故今年中秋關懷活動為特別寒士準備拐杖傘，讓寒士能用這把傘遮陽擋雨、行走時支撐身體，希望能成為寒士的支柱。
今日活動中由50歲的林大哥代表寒士先接受李千娜致贈保佑包，林大哥曾從事物流業，某次在路上發生意外，輪胎爆胎，導致左腳粉碎性骨折，便無法從事長期開車工作，原本租屋的他，車禍後工作不順遂，積蓄漸用盡，付不出房租而露宿街頭，經人安輔導後，目前從事舉牌工作，雖然腳受傷，但是林大哥仍不放棄任何工作機會，希望能有穩定的工作重回社會。
「寒士慶中秋」活動以扶持寒士為主題，全台18處預計邀請5000位寒士參加，發給寒士每人一個保佑包，盼大眾共襄善舉，認捐價值600元保佑包，加入扶持寒士行列。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。