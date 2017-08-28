工廠充電！勞工大學主動出擊「到廠代訓」

台中市勞工大學「到廠代訓」服務，企業肯定。（盧金足翻攝）

為協助中小企業提升競爭力，台中市府勞工局開辦勞工大學「產業員工專班」，可依據企業需求量身規畫課程，並「到府」授課，有如客制化員工教育代訓模式，貼近企業所需。

經營自行車零配件批發製造的豐餘實業公司，8月初已在霧峰廠進行1個多月的專班課程，相當肯定這種服務送進廠的作法，方便企業員工再充電。

今年度產業員工專班推出以來，業界迴響熱烈，其中，豐餘實業公司提出申請後，經承訓的中興大學派員多次協商溝通，敲定進行15單元課程，每周一單元，授課3小時。

豐餘實業公司嚴選15名幹部與員工參加，由於採到廠授課模式，節省員工車程返往時間，也提高員工的上課意願。

「政府提供到廠代訓服務，真是太好了！」豐餘實業公司副總經理吳嘉鎗表示，該公司霧峰廠是零配件生產線，已成立10餘年，員工近百人，老廠要充電，公司一直想籌辦員工在職訓練，提供進修管道；但是霧峰廠址較偏遠，公司經費有限，加上沒有聘請專業師資及課程規劃能力，困難重重。

現在透過勞工大學產業員工專班，解決了該公司無法籌辦教育訓練的問題，最重要的是，承辦單位中興大學師資陣容堅強，規劃15單元課程，完全涵蓋企業產、銷、人、研、財5大面向，面面俱到的課程，不只滿足各階層員工所需，傳授的新知技能，更為員工注入新能量，員工滿意度超高。

勞工局長黃荷婷表示，市府看到中小型企業成長轉型問題，所以先後推出多項服務措施，在勞工大學計畫中，也特別規劃產業員工專班，由今年承訓的中興大學、修平科技大學、僑光科技大學及靜宜大學提供客制化課程，遴聘專業師資，全面提升員工職業技能與知識，提供中小企業代訓服務。

(中時)