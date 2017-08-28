彰化田基醫院興建案確定 明年動工!
「田基」來了！彰化基督教醫院投資高鐵特定區興建區域醫院已經定案，縣長魏明谷上午到現地勘查，彰基董事長陳信良、副院長詹天民表示，年底將向衛福部提出「田中基督教醫院」的建院申請，預計最快明年可以動工興建。
魏明谷表示，彰化基督教醫院在彰化高鐵特定區投資6.2億購買1.95公頃土地建置區域醫院，期許透過這項投資，吸引相關產業進駐，將田中與彰化高鐵站周圍設定為醫療專區、設置養生村，也讓彰化縣南、北的醫療資源平衡。
陳信良表示，縣政府所規劃的高鐵特定區，讓彰基與縣府有很好的合作平臺，彰基將在田中設置健康園區，建造智能化的醫院為彰南鄉親提供完善醫療服務。
彰基副院長詹天民指出，除了急、重癥病患後送員林基督教醫院，田中基督教醫院擁有200張床位，可以提供一般必要的醫療服務及急診 ，也是兼具養老與養生的特色醫院。
這次會勘行程，包括田中鎮長謝文賢、社頭鄉長劉錦昌、縣議員許書維也都全程參與，現場魏明谷也展現開發大田中地區的企圖心說，將打造田中成為交通大鎮，高鐵站區道路將在10月1日全部開通啟用，聯外道路也將在年底通車；縣府也已向中央爭取道路南延，爭取8億元開闢通往雲林斗六的道路，銜接國道三號，未來交通將會很便利。
(中時)
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