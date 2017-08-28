彰化田基醫院興建案確定 明年動工!

彰化縣長魏明谷說明高鐵特定區彰基投資進度及相關投資案的開發時程。(鐘武達攝)

彰化縣長魏明谷與彰基董事長陳信良攜手合作踏出開發高鐵特定區的第一步。(鐘武達攝)

彰化縣政府地政處長劉坤松解說彰化高鐵特定區土地現況。(鐘武達攝)

「田基」來了！彰化基督教醫院投資高鐵特定區興建區域醫院已經定案，縣長魏明谷上午到現地勘查，彰基董事長陳信良、副院長詹天民表示，年底將向衛福部提出「田中基督教醫院」的建院申請，預計最快明年可以動工興建。

魏明谷表示，彰化基督教醫院在彰化高鐵特定區投資6.2億購買1.95公頃土地建置區域醫院，期許透過這項投資，吸引相關產業進駐，將田中與彰化高鐵站周圍設定為醫療專區、設置養生村，也讓彰化縣南、北的醫療資源平衡。

陳信良表示，縣政府所規劃的高鐵特定區，讓彰基與縣府有很好的合作平臺，彰基將在田中設置健康園區，建造智能化的醫院為彰南鄉親提供完善醫療服務。

彰基副院長詹天民指出，除了急、重癥病患後送員林基督教醫院，田中基督教醫院擁有200張床位，可以提供一般必要的醫療服務及急診 ，也是兼具養老與養生的特色醫院。

這次會勘行程，包括田中鎮長謝文賢、社頭鄉長劉錦昌、縣議員許書維也都全程參與，現場魏明谷也展現開發大田中地區的企圖心說，將打造田中成為交通大鎮，高鐵站區道路將在10月1日全部開通啟用，聯外道路也將在年底通車；縣府也已向中央爭取道路南延，爭取8億元開闢通往雲林斗六的道路，銜接國道三號，未來交通將會很便利。

(中時)