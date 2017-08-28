2017 天下企業公民獎頒獎 3M台灣首次參賽創佳績

3M今年首度參加「天下企業公民獎」評比，在外商企業組評選的三大指標：企業承諾、社會參與和環境永續皆取得優秀成績，獲得前5名殊榮。評審回饋肯定3M台灣的表現：「3M台灣成功打造紮實的環境永續企業文化，有別於一般企業由上而下的環境訴求，從小處著手到源頭改善的做法，不僅為企業自身帶來顯著效益，也為台灣帶來具體而微的守護」，此次獲獎也展現出3M對台灣的永續承諾。

在台深耕40餘年，3M台灣除與各界合作提升產業國際競爭力外，也透過獨創的3P計畫「汙染防治有回報(Pollution Prevention Pays)，以及「綠色產品生命週期」做法，從源頭降低產品對環境的衝擊。

以現今生活中不可或缺的3C產品為例，3M透過獨家「光學增亮膜」技術，已經可以有效提高手機、電視、電腦的面板亮度，減少能源消耗。但3M仍持續思考讓產品更環保的作法。在「3M無保護膜DBEF-D材料」專案中，移除在組裝過程中作為保護零組件，但組裝完成後就無特定作用的保護膜。此舉減少了保護膜廢料的產生，減少全球因3C產品而產生的廢棄物。

3M台灣也導入各項節能、省水措施，落實環保意識與具體行為，提升企業整體綠色績效。透過製程、設備改良與人員教育訓練等作法多管齊下，減少平均每生產單位能源使用達26%，相當於減少了4,500萬度電，減少碳排放量近3.2萬噸，也為企業省下近四千萬元的用電成本。水資源部分，省下71,443噸用水量，約省下近38座標準游泳池的水量及近百萬元用水成本。

3M台灣執行長與各事業群總經理也帶頭響應濕地保護活動，鼓勵同仁後續自發性地舉辦志工活動。帶動各部門自發性地透過淨灘、保護濕地等作法，為台灣環境生態盡一份心力。

3M台灣能持續提出改善生活、提升環保的解決方案，關鍵在於不斷創新的企業文化。為保持豐沛企業創新活力，3M台灣每年舉辦Development Month，透過訂定不同學習主題，規劃系列課程，安排各領域最佳講師人選，同步也透過 「Development U」線上學習系統，整合來自全球各地子公司總經理、各功能別高階主管，擔任講師為員工進行訓練。不但提升職場的表現，也讓在台灣的同仁突破時間跟空間限制，直接擷取來自全球的商務經驗與管理思維，得以保持全球視野與創新思維。

為發揮更大的影響力，3M台灣也將創新與科學精神向外界傳遞，連續舉辦7年「3M高中生科學營」，透過開放位於楊梅的客戶技術中心給台灣高中生親身體驗，並藉由3M研發團隊全程參與，解說實驗原理、引導討論激發創意，讓學生了解在科技改善生活的研發目標下，3M如何運用46個核心技術與材料科技、製程科技、專門技術、應用開發4大面向的交叉排列應用，成功研發出數萬件創新的熱銷產品。

為鼓勵更多年輕學子一展科技長才，3M台灣今年首度與國立台灣科學教育館合作，於第57屆全國中小學科學展覽會設立「3M科技改善生活獎」。除首獎外，3M也提供第二名與第三名的學校隊伍獎學金，同時也將邀請所有獲獎學子至客戶技術中心交流參訪，透過更多元的科技平台進一步啟發年輕世代對科學的嚮往，鼓勵獲獎學子持續好奇並秉持科學家研究精神，發掘更多便利人們生活的科學。

(工商)