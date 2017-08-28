昔烏克蘭體操選手 瑞莎看中華隊起雞皮疙瘩流淚

瑞莎從3歲開始練藝術體操，並進入知名體操學校，好身手的瑞莎曾是藝術體操比賽的常勝軍。（圖／本報系資料照片）

2017台北世大運逐漸進入尾聲，不過賽事越來越精彩，討論度爆表、門票銷售成績亮眼，在全台掀起世大運風潮，而曾身為烏克蘭體操國家代表隊的瑞莎，昨（27日）看了體操比賽，大讚中華隊選手動作到位，瑞莎更直呼太驚人「我都雞皮疙瘩而且還流淚了」。

瑞莎看世大運體操團體組比賽，大讚中華隊選手表現亮眼。（圖／取材自臉書）

模特兒出身的瑞莎，從3歲開始練韻律體操，並進入知名體操學校，同時也曾擔任6年的烏克蘭國家代表隊選手，好身手的瑞莎還是韻律體操比賽的常勝軍，近期適逢世大運賽事，瑞莎也特別關心體操比賽，在昨天的團體組賽事中，烏克蘭第一、中華隊第二，後頭還有日本緊追在後。

看著中華隊的表現，瑞莎大讚「實在太驚人」，不僅難度高還動作到位、標準，看著選手精彩表現，讓瑞莎直呼：「我都雞皮疙瘩而且還流淚了」，她更大讚中華隊沒多久就可以參加奧運的韻律體操「而且說不定就是下一個奧運」。

(中時電子報)