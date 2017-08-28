台南環檢警查獲4工廠汙染 全數開罰
台南市政府環保局今天會同警政署保七總隊第三大隊第三中隊及環保署南區督察大隊共60餘人，兵分8路同步稽查新化區、安南區、仁德區、白河區、永康區及將軍區8家工廠，查獲4家工廠分別有違反廢棄物清理法等汙染行為，其中1家塑膠工廠負責人還被函送台南地檢署偵辦，其餘均開單告發，最高可處300萬元罰款。
環保局說，新化區1家塑膠廠去年因違反水汙染防治法被環保署南區督察大隊查獲，裁罰停工在案。不料，業者未申請復工即擅自營業，稽查人員在廠內發現有塑膠破碎再利用行為，且未依規定申請再利用許可，警方偵訊後將負責人函送台南地檢署偵辦，稽查人員也依違反事業廢棄物清理法開單告發，可處6000元至300萬元罰款。
稽查小組另在安南區1家螺絲工廠，發現廢棄物未設置防止雨水滲透的設備或措施，貯存區未以中文標示廢棄物，依違反事業廢棄物清理法開單告發，可處6000元至300萬元罰款；仁德區1家光學儀器製造工廠屬於空汙法指定公告第8類第2批事業，卻未依規定申請操作許可證，事業廢棄物也未依規定網路申報，違反廢棄物清理法及空氣汙染防制法，分別開單告發，同樣最高可處罰300萬元；至於將軍區1家資源回收場環境髒亂，則依廢棄物清理法告發。
(中時)
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