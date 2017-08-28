李宗瑞翻版？李姓富少偷拍性愛影片達300GB

李男（中）被警方逮捕移送。（胡欣男翻攝）

富少李男涉嫌在房內偷拍與他發生性行為的女子。（胡欣男翻攝）

李男偷拍影片的房間。（胡欣男翻攝）

警方查扣偷拍的影片檔案。（胡欣男翻攝）

富少李男涉嫌偷拍與他發生性行為的前女友等女子，將性愛影片存在電腦硬碟。年初，他還疑似破解周姓女子的平板電腦，取得周女與前男友的私密影片，散布於臉書等影音網站。警方上週逮捕他，並在其住處搜到微量毒品，電腦、手機還有300GB容量的性愛影片、A片，其中有大量是他偷拍與其發生關係的女子。警訊後先依毒品與妨害秘密罪送辦，擴大清查被害人身分中。

24歲李姓男子家境富裕，父母每月給他20萬生活費讓他自己在外租屋，無業的他遊手好閒，不僅染上毒癮，還學「淫魔富少」李宗瑞搞偷拍。

年初，周姓女子到他桃園住處，事後遺忘平板電腦在他家，李男疑似破解密碼開啟，意外發現周女與男人的性愛照片、影片，複製下來貼到臉書分享，被害女子不斷被網友騷擾，後經友人告知向李男提告，李竟散布更多的影片至影音網站，威脅女子撤告。

北市警中正二分局接獲線報，上週持搜索票至李男住處逮人，搜到0.3公克安非他命，並在其電腦發現多達300GB的性愛影片。初步分析，面容清晰有6人、不清楚有9人，其中有李的前女友、性伴侶、自稱花錢叫的應召女，還有些身分推稱忘了。

警方發現，李都是用桌上型電腦的視訊鏡頭對準床上拍攝，與李宗瑞手法如出一轍；從影片分析，被拍的女子都不知情，研判都是被偷拍。另外，李還疑似提供毒品給影片中的女子吸食，再發生性行為。

警方表示，因尚有被害女子身分與受害過程需清查，呼籲曾與李男接觸，並察覺有異樣的女子，出面向警方指認，聯繫北市警中正第二分局。

(中時)