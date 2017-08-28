烏克蘭想進北約 美國：你還沒準備好

美國駐烏克蘭代表庫特．沃克明確表示，烏克蘭無法自保，所以無法加入北約。(圖/美聯社)

烏克蘭總統布洛申科日前表示烏克蘭很希望加入北約，並以「朝向歐洲大西洋有條坦途」來形容；但是美國很快就潑了一盆冷水，美國駐烏克蘭特別代表庫特．沃克（Kurt Volker）表示「烏克蘭還沒有準備加入北約」。

富比士(forbes)報導，布洛申科在上週四的獨立紀念日的慶祝活動中表示，烏克蘭的大蓬車正要向西走，一條通往大西洋的歐洲大道正在眼前，意思是烏克蘭想要加入歐盟和北約。

但是美國卻明顯表達拒絕，烏克蘭郵報(Kyivpost)訪問美國駐烏克蘭特別代表庫特．沃克的說法，沃克說：「我真的尊重烏克蘭的意願，但是顯然這個國家還沒有做好相關的準備，因為烏克蘭的國防實力不足，難以加入北約聯盟。此外，加入北約也需要很多時間，這不單純是一廂情願就可以，還必須得到所有人的同意。」此處說的所有人，指的可能不只是北約成員國，也許還括俄羅斯。

烏克蘭與俄國的衝突，已造成100萬人的死傷。(圖/歐洲新聞圖片社)

多年來，俄國對於北約的東擴一直不滿，俄國認為美國領導的北約集團，正在侵蝕東西雙方的默契，俄國認為，假如烏克蘭真的加入北約，將是北約把俄羅斯封進棺材的最後一個釘子。因此俄國必須另建緩衝區，這也就是2014年烏克蘭克里米亞危機的主因。

(中時電子報)