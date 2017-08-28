證實印度邊境撤兵 陸外交部：繼續按歷史界約維護主權
中印洞朗邊境超過2個月，28日印度媒體報導印方人員裝備已撤回邊界印方一側，中國外交部28日下午證實此事，指中方現場人員對此進行了確認。中方將繼續按照歷史界約規定行使主權權利，維護領土主權。
中國外交部發言人華春瑩28日針對印度撤軍一事傳聞表示，6月18日，印度邊防部隊非法越過中印錫金段已定邊界進入中國洞朗地區。中方通過外交渠道多次向印方提出交涉，向國際社會說明事實真相，闡明中方嚴正立場和明確要求，敦促印方立即將越界邊防部隊撤回邊界印方一側。同時，中國軍隊採取有力應對措施，維護國家領土主權和合法權益。
華春瑩說，8月28日下午14時30分許，印方將越界人員和設備全部撤回邊界印方一側，中方現場人員對此進行了確認。中方將繼續按照歷史界約規定行使主權權利，維護領土主權。
華春瑩指出，中國政府重視發展同印度的睦鄰友好關係。希望印方切實遵守歷史界約和國際法基本原則，與中方一道在互相尊重領土主權的基礎上，維護邊境地區和平安寧，促進兩國關係健康發展。
(旺報)
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