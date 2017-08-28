世大運》奧運9金劉易士 手掌太小拒絕當年NBA

奧運9金名將劉易士說起當年拒絕NBA的主要因素是手掌太小，無法完成單手灌籃美技。(邱為榮教練提供)

世大運美國田徑隊總教練布瑞爾與奧運9金名將劉易士，今日中午表示，1984年不知道為什麼會成為NBA選秀球員，當時因為手掌太小，無法快攻灌籃，因此最後拒絕NBA的誘惑。

美國世大運田徑隊總教練布瑞爾(左二)、劉易士(右)與中華田協秘書長王景成(右二)合照。(邱為榮教練提供)

1984年正是劉易士在田徑場逐漸大放光芒的時候，但由於他的速度與彈跳能力太過出色，因此被球探發崛而提交到NBA選秀會上，劉易士以在第208順位被公牛挑中，如果當時劉易士接受的話將是喬丹大帝的隊友。

中華田協理事長蔡辰威(中)28日中午宴請劉易士(右)與布瑞爾(左)。(黃邱倫攝)

對於30多年前這段往事，劉易士印象深刻，他舉起右手笑笑著說，手掌太小了，無法一手握住籃球，無法展現出灌籃美技，這樣子很難在NBA生存，所以還是會到自己專長的田徑界比較實在。

劉易士的專長項目是短距離與跳遠，1984洛杉磯至1986亞特蘭大奧運在跳遠項目完成4連霸，100公尺與400公尺接力各雙金，200公尺1金，4屆奧運創下勇奪9金1銀的傲人成績單，布瑞兒則在1992年巴塞隆納與劉易士聯手拿下400公尺接力冠軍。

楊俊瀚在這次世大運100公尺準決賽以10秒20改寫自己保持的全國紀錄，決賽在面對多位好手的夾擊下再以10秒22奪金，布瑞爾的兒子小布瑞爾僅得到銅牌。

劉易士稱讚楊俊瀚天賦極佳，歡迎中華田協將楊俊瀚送到美國休士頓訓練，有機會的話明年也願派職業好手來台參加台北公開賽，雙方互動交流。

(中時電子報)