世大運》奧運9金劉易士 手掌太小拒絕當年NBA
世大運美國田徑隊總教練布瑞爾與奧運9金名將劉易士，今日中午表示，1984年不知道為什麼會成為NBA選秀球員，當時因為手掌太小，無法快攻灌籃，因此最後拒絕NBA的誘惑。
1984年正是劉易士在田徑場逐漸大放光芒的時候，但由於他的速度與彈跳能力太過出色，因此被球探發崛而提交到NBA選秀會上，劉易士以在第208順位被公牛挑中，如果當時劉易士接受的話將是喬丹大帝的隊友。
對於30多年前這段往事，劉易士印象深刻，他舉起右手笑笑著說，手掌太小了，無法一手握住籃球，無法展現出灌籃美技，這樣子很難在NBA生存，所以還是會到自己專長的田徑界比較實在。
劉易士的專長項目是短距離與跳遠，1984洛杉磯至1986亞特蘭大奧運在跳遠項目完成4連霸，100公尺與400公尺接力各雙金，200公尺1金，4屆奧運創下勇奪9金1銀的傲人成績單，布瑞兒則在1992年巴塞隆納與劉易士聯手拿下400公尺接力冠軍。
楊俊瀚在這次世大運100公尺準決賽以10秒20改寫自己保持的全國紀錄，決賽在面對多位好手的夾擊下再以10秒22奪金，布瑞爾的兒子小布瑞爾僅得到銅牌。
劉易士稱讚楊俊瀚天賦極佳，歡迎中華田協將楊俊瀚送到美國休士頓訓練，有機會的話明年也願派職業好手來台參加台北公開賽，雙方互動交流。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。