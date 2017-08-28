女闖紅燈哭泣求情 色警問有何好處趁抱抱襲胸

中市郭姓員警在104年間攔查1名疑似闖紅燈的年輕女騎士，女淚求不要開單，郭姓員警詢問女子「若不開妳罰單，有什麼好處？」，要求女子隨他到陸橋下，再問「選擇開紅單，還是那個？」、「可以抱抱嗎？」，再藉擁抱時摸襲女子胸部，案經女子報案。台中地院依違反性騷擾防治法等罪判處徒刑6月，得易科罰金。

判決書指出，104年10月間六分局西屯派出所的郭姓員警，某日下午2時許騎公務機車外出執行家戶查訪勤務，行經西屯區廣福路附近，發現1名年輕女騎士通過路口時疑似闖紅燈，而加以攔查。

女騎士當場哭泣向郭請求不要開單，郭安慰與她聊天，再反覆說：「我若不開妳罰單，有什麼好處？」，並要求女子騎機車跟他到附近的中科陸橋下迴轉道，再問女子：「選擇開紅單，還是那個？」，女回覆說：「可以不要嗎？給LINE可以嗎？」，郭卻再問：「我若不開妳罰單，有什麼好處？」，女子未回應，郭又問：「那可以抱抱嗎？」。

女子指控，因對方是警察，她不敢亂跑，並照他的意思做，當時，她很害怕，想說和對方抱抱後，警察就會放她走，她才主動往前靠要抱郭，她確定郭是故意摸她胸部的，因為郭的手從中間伸出來，摸胸持續1、2秒，她被摸的當下被嚇到往後傾，因被嚇傻了才沒去擋，事發後，她離開現場向媽媽反映，在晚間6時報警。

案發後，郭被調離職務。郭在警訊時指稱，他並沒有非分之想，是向女子說：「那抱一下、安慰一下」，擁抱時間約幾秒鐘，可能不小心碰觸到她的胸；但郭在偵查中則改口說：「他沒有趁機摸女子胸部，是她主動向前抱他」；在法院審理時，郭又辯稱「可能是擁抱時，無線電碰到她的胸部」。

台中地院法官依監視器影像翻拍照片發現，郭將無線電揹帶在右側腰間，女子與郭的腰際位置相當，郭腰間的無線電裝備不可能觸及女子胸部，對郭的說詞未予採信，並依據現場監視器影像相輔，依違反性騷擾防治法等罪判處徒刑6月，得易科罰金。全案仍可上訴。

(中時)