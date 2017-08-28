在家過世3天才被發現 友人曝女星死亡真相
日本女星大原麗子是著名古典美女，6、70年代紅極一時，8年前因腦溢血在家過世，3天後才被發現，享年62歲，當時外界對於她孤獨離世感到唏噓，不過現她剛初出道的經紀人曝光她的死亡真相。
現年81歲的佐藤嘉余子是大原麗子剛出道的經紀人，兩人情同姐妹，不過後來在大原迷上舞台劇後，她就辭去經紀人，兩人漸行漸遠，直到1999年時，大原和她透露自己罹患「格林巴利症候群」，才又重新聯繫上。
這是佐藤首度談論大原麗子的人生，她表示外界都以為大原是孤寂過世，不過其實她個性本來就很孤傲，兩人曾住在同個屋簷下，當時她就發現大原很享受孤獨，還在牆上貼詩詞，希望和孤鳥一樣離開人世。
雖然兩人算鄰居，但並不會天天見面，她過世也是從大原弟弟那裡得知，後來她去大原家裡打開冰箱，發現裡面只有一個切半的西瓜，其實什麼都沒有，可以見得她其實早以為死亡做準備。
(中時電子報)
關鍵字：大原麗子
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