世大運》美國驚險逆轉捷克 奪棒球金牌戰門票

美國隊靠7下攻下5分逆轉捷克闖進金牌戰，全隊興奮不已。(圖：大會提供)

世大運棒球第1至第4名4強複賽，美國隊歷經兩度落後，終在7下攻下5分反敗為勝，終場有驚無險以7比4逆轉捷克，拿下明金牌戰門票。

本屆棒球金牌於明晚6時30分在天母球場舉行，美國隊將與今晚日、韓戰的勝隊，爭奪本屆金牌。

美國隊今對捷克一度陷入苦戰，1上就失3分，雖3下追成平手，但4局又失1分，再以3比4落後，所幸7下趁捷克先發投手諾瓦克體力下滑，瘋狂攻下5分，終場反贏4分闖進金牌戰。

(中時電子報)