七夕貼「女友視角」照 竇靖童驚喜曝光男方正臉！
歌壇天后王菲愛女竇靖童(童童)，不僅跟媽一樣極富個性，且出道以來總做中性打扮，因此性向問題一直外界的關注焦點，日前還曾傳她常跟金馬影后周東雨玩在一起，一度被懷疑女女戀，沒想到適逢七夕情人節，竇靖童深夜竟在IG貼照，赫見一陌生男子入鏡，讓粉絲震驚不已。
一直被認為偏向愛女生的竇靖童，竟在今年七夕有了驚人之舉，今天凌晨，她突然在IG貼出陌生男子的照片，一名留著中長髮、蓄鬍、身穿紅外套的單眼皮男子，坐在沙發椅背上，渾身散發著文青氣息，居高臨下地凝視鏡頭，敬是一張「女友視角照」。
而竇靖童隨照貼文也讓人相當驚奇，她沒多說什麼，僅留下一顆紅紅的愛心貼圖，給人無限的遐想空間，讓眾人紛紛激動詢問「這是曬恩愛嗎？」、「公開戀情我是不信的」，也有人跳出來說那她的髮型設計師，但童童本人卻沒多做解釋，事實上之前竇靖童「被出櫃」，曾爆跟Angelababy的服裝師互動親暱疑似是女同志戀人，但遭她的經紀人否認，直呼「是假的」。
(中時電子報)
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