彰化二水茆木聰古法龍眼乾 夯到被預購一空
二水鄉農民茆木聰，50年來堅持古法在大灶上烘製龍眼乾，歷經4至5天不斷翻攪，才能烤出香氣四溢的古早味，他說，古法烘烤的龍眼乾很受歡迎，即使價格逼近3年前的2倍，還是早被預購一空，想要現買，就吃不到。
茆木聰說，每年8月是龍眼產期，為了迎合民間吃桂圓（龍眼乾）食補的消費需求，他都會在產季尾聲將自家4分地採收的龍眼製成龍眼乾，過去50年，都是遵循古法製作，這種老味道，讓他結識不少熟門熟路的老顧客。
用磚塊堆砌的大灶，是烘焙龍眼乾的特製「 烤爐」，過程以龍眼木及相思木當燃料，每起1次火，5天內不能停，日夜煙燻，還要不斷翻攪，直到龍眼脫水到僅剩30%的重量，才算大功告成。
茆木聰說，今年的鮮食龍眼，市面3台斤賣100元，龍眼乾每台斤則可以賣到180元，雖然相較於2014年龍眼乾每台斤100元上漲了80%，但由於今年龍眼收成量銳減近50%，為此，並沒有所謂的利潤。
(中時)
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