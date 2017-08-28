臺灣媒體河北長城行完美收官

三祖堂內大殿內著四幅大型壁畫。(攝影/林麗萍)

為期6天的臺灣媒體河北長城行于28日完美收官，除走訪省內長城景區外，這期間我們還參訪了位於承德市的避暑山莊、張家口涿鹿縣中華三祖堂、普寧寺、小不達拉宮、遷西縣喜峰大刀園景區、遷安城市規劃館、黃臺湖、亞灤灣現代農業示範園。

“千古文明開涿鹿，合符文化定中華、位居張家口涿鹿縣中華三祖堂，是黃帝、炎帝、蚩尤三始祖在此大融合為中華民族的起源地。三祖堂占地104畒，建築仿唐朝佛光寺建造，全採用木質結構，大殿四壁繪著四幅大型壁畫，分別是“涿鹿大戰” “合符釜山” “定都涿鹿” “阪泉大戰”。

位於承德市的避暑山是中國四大名園之一，歷經清康熙、雍正、乾隆三朝，耗時89年建成。在臺灣8月仍是酷暑時節，但在這裡己能感受秋天的涼意,早晚溫差在15-20℃左右，果真不虛此名，在這裡四季分明，冬天雖然寒冷，但由於四周環山，阻滯了來自蒙古高原寒流的襲擊，故溫度要高於其他同緯度地區；夏季涼爽，雨量集中，基本上無炎熱期。避暑山莊分宮殿區、湖泊區、平原區、山巒區四大部分，分區明確，景色豐富，占地廣大，在這裡待上一整天恐還不能走完72景點，可規劃成二天一夜行程，在附近”蒙古包度假村”住上一晚，也是不錯的選擇。

承德避暑山莊入口。(攝影/林麗萍)

承德避暑山莊-如意湖景觀一隅，己規劃讓遊客划著小船觀賞湖面風光。（攝影/林麗萍）

一路南下來到唐山市遷西縣，這裡著名的京東板栗盛產地，進入”喜峰口大刀園區，延途可見結實纍纍的板栗果實，而在園區內有著一稞500年歷史的板栗樹，己例為文物保護，至今每到產季樹上仍長滿果實。在園區內可享受親自採果的樂趣，園內留有長城抗戰遺址、主題雕塑、鋼鐵長城、大刀禮讚等景點，可沿途漫行一一探訪。

喜峰口大刀園區內有著500年歷史的板栗樹，己列為文物保謢。（攝影/林麗萍）

來到位處唐山市北邊的遷安市，遷安的經濟發展占國內百強前25名，不難看出其在經濟發展重要地位，由城市規劃展覽館中，得以了解到遷安從“鐵遷安”到“鋼遷安”再到“綠遷安”的發展歷程，用心打造了一個真正屬宜居的城市。全市規劃"一横三縱"四條生態綠道，依托長城、灤河、鋼鐵、軒轅黃帝、造紙文化等156處自然資源及歷史文化，打造成"處處是景點"的旅遊城。這次有幸來到黃臺湖乘船遊覽湖岸風光，黃臺湖是一個在灤河古道上人工開挖拓寬具有生態防洪和旅遊休閒雙重功能的景區，湖中處處小島群居，猶如世外桃源。

圖為遷安黃臺湖區內人工造島的群居建築。（圖片來源：網路）

參訪結束，給我一個對於河北全新的認知，燕趙大地，華北明珠，環抱京津，一片文化絢爛、孕育希望的熱土，是一個經濟發展同時不忘生態維護的全新綠色城市。(文/蹇金津)

(中時電子報)