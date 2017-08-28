楊合貞捐款修母校 藍營批賴清德忽視

世大運5金天后楊合貞有意捐出比賽獎金修繕母校場地，台南市議會多位國民黨議員今天批評說，此舉突顯市長賴清德長期獨厚棒球，輕忽其他單項運動的不公平現狀，並要求市府訂定傑出運動員表揚暨就業自治條例，協助優秀選手訓練及就業，不要口惠實不至。

洪玉鳳指出，市府要求學校推動單項運動，但選手有好成績要出國移地訓練或比賽，市府卻只補助2萬元，不足經費得學校及家長自行想辦法，募款壓力相當大；令人感傷的是，選手真在國際賽事得金牌後，台南市竟然不為選手安排工作，像舉重好手陳葦綾就這樣被雲林挖角而去，市府真要好好反省。

兼任游泳委員會主委的蔡育輝說，台南市體育處今年的預算有9億6500多萬元，但跟棒球有關的預算高達5億7700多萬元，其中包括亞太棒球村4億3400多萬預算元；聽到楊合貞要將獎金捐給母校修繕場地，賴清德的回應竟是跟中央爭取經費，這點錢市府真的拿不出來嗎？體育預算根本是資源分配不均，市府應重新擬定優秀選手的培訓和就業補助政策。

蔡淑惠更諷刺說，真要感謝賴清德提供如此不友善的環境，讓選手訓練，楊合貞才能有這麼優異的表現；市府團隊漠視大多數的單項運動，是一個長久存在的問題，她提醒賴清德不要甚麼都不重視，只顧個人的政治魅力。

王家貞詢問出席的教育局體育處代理處長陳宗暘，楊合貞要到南京參加比賽市府將補助多少？陳回答5000元；王再問有否其他獎金及如何協助修繕大灣國小等相關場地？陳答說，楊合貞是A+選手，可獲得9萬5000元培訓金，修繕等問題則會再了解。

王家貞要求市府應有積極作為，希望能在此一會期提出傑出運動員表揚暨就業安置自治條例，達到振奮選手、鼓勵士氣的目的。

(中時)