中市慶晉升第2大城 請阿基師辦桌呷「台中味」

台中市長林佳龍（左五）表示，慶祝台中市成為台灣第2大城市，市府以辦桌方式，分享宜居城市的歡喜心情。（盧金足攝）

台中市新聞局長卓冠廷（右）與阿基師搶先亮相充滿「台中味」的美食。（盧金足攝）

台中市府10月7日將在豐原體育場席開百桌，慶祝台中市晉升為全台第2大城。（盧金足攝）

台中市7月底正式晉升全台人口第2大城，市府以家有喜事，以最具台灣味的辦桌方式，與大家分享，10月7日在豐原體育場席開百桌慶祝，採在地特色食材，並將2018台中世界花博元素入菜，特別請來名廚阿基師料理一桌價值上萬元美食，每桌價格僅3999元，9月11日上午9時起開放網路預約，預期會掀起秒殺盛況。

市長林佳龍今天（28日）與阿基師率領廚師團隊出場，搶先亮相的6道菜，包括「花香開味迎賓集」、「芙蓉睡蓮香菇鴨」等，市長林佳龍在新聞局長卓冠廷、勞工局長黃荷婷、民政局長周永鴻、社會局副局長陳坤皇等人陪同出席，也宣布先預訂的10桌贈與弱勢團體。

「懂生活的人，會愛上台中！」林佳龍表示，國際媒體CNN在網站特別推薦台灣最宜居的城市就是台中，居住在台中的幸福值得大家細細品味，無論是停下腳步深入城市的大街小巷，或是前進山海屯區，均能感受到豐富的人文經驗；在飲食文化興盛的台中，美食特色更是抓住大家味蕾的重要因素，在台中將可看見無限的創意展現。

林佳龍說，為慶祝台中市成為台灣第2大城市，市府以辦桌方式舉辦大型音樂藝術演唱活動，分享台中作為宜居城市的歡喜心情，台中市人口已達277萬8000多人，並持續增加中。

透過這次慶祝活動機會宣傳明年將登場的台中世界花卉博覽會，特別邀請名廚阿基師特製台中料理，運用大甲芋頭、新社香菇、山城水梨及后里豐富的蔬果等在地食材入菜，推出獨一無二的「台中味」。

阿基師表示，此次菜餚特色為全數運用台中在地蔬菜，要讓大家吃到當季、在地的食材，輔以主廚們多年專業技術的累積，把菜色昇華到最棒的滋味；此外，這次也特別以花入菜，感謝花農在無毒環境中培育花朵，讓民眾在用菜時，除擁有色澤堆疊的豐富視覺感受外，也吃得更安心、口感更加舒服。

出席的藝人許志豪指出，每次來台中都覺得特別有親切感，是座值得慢遊的城市，且加上公車10公里免費搭乘及300站iBike自行車站點等便利交通，讓遊客到台中旅遊更加便捷。

新聞局長卓冠廷說，今年適逢「台中火車站」、「第2市場」歡慶百年，而百年一度的媽祖會也在日前歡喜落幕，不久後台中市就正式晉升為全台第2大城，更是別具意義。

10月7日舉辦的「台中百年會暨邁向全台第2大城慶祝活動」，以辦桌與演唱會形式辦理，辦桌是台灣民間最傳統的慶喜事方式，而為增添喜事的熱鬧氣氛，活動也邀請與台中頗具淵緣的藝人站台演唱老歌新曲，並透過珍貴的台中歷史影像，帶領民眾回顧台中市百年來的古典風華和創新風貌。

(中時)