台灣珍奶「一帶一路」搖進歐洲 六角Chatime日出茶太插旗德國
在歐洲愈來愈多地方可買到喝到台灣珍珠奶茶啦！繼以「一帶一路」策略成功的「搖」進了英國與法國之後，觀光股連鎖餐飲集團六角國際（2732)旗下手搖休閒茶飲品牌「Chatime日出茶太」，又在德國的杜賽道夫開出門市，後續並將發展連鎖。
六角國際自2009年起佈局香港及馬來西亞，藉由品牌運作模式讓其他東南亞地區的經營者看見商機，吸引印尼、菲律賓、緬甸、柬埔寨的合作夥伴相繼加入，進而使「Chatime日出茶太」成為東協國家的茶飲領導品牌，甚至於將版圖延伸至杜拜、印度洋馬爾地夫等地。
目前「Chatime日出茶太」在台灣、中國、東協、澳洲與北美，全球4大洲、33個地區與國家與90多城市建立據。而六角在北美的營運吸引了中南美洲的商業夥伴，六角在本（8）月底將跨足哥倫比亞，另外六角在墨西哥及模里西斯也將在今年陸續開設新店。
六角國際德國的經營夥伴Chester Chen表示，自己是在英國旅遊的時候，看到Chatime日出茶太門市常大排長龍，而歐洲許多國家消費者也都很愛喝台灣珍奶。同時，她在與六角洽談合作過程中，發現Chatime不僅已是一個遍佈全球的國際手搖茶飲品牌，六角國際的專業營運團隊在產品研發、營運培訓及國際行銷上，皆有一套遵循的作業流程與支援，足以作為為品牌發展與營運最佳後盾，因此決定將六角Chatime日出茶太引進德國。
(工商)
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