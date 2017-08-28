世大運》生涯世大運首金 詹皓晴：留住金牌很榮幸
強忍中暑不適，我國「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴，28日世大運網球女雙6比1、7比5直落二泰國姊妹檔，拿下本屆網球首金，詹皓晴世大運首面牌就鍍金。
不同於姐姐詹詠然18歲時就在泰國曼谷世大運奪女雙金牌，詹皓晴直到今年才笑納世大運首面獎牌金牌，詹皓晴笑說，「能在台灣代表自己國家比賽是我的榮幸，很高興能留下金牌。」
面對泰國姊妹檔，大小詹次盤遭遇對手強力反擊，加上詹詠然身體出現不適，一度陷入落後。這對組合詹皓晴並不陌生，「我跟她們之前溫網就有碰頭過，對手第2盤也是放手一搏，很高興我跟姊姊能夠撐下去，最後勝出。」
詹皓晴特別感謝全場球迷的支持，「不只是金牌戰，其實從第1場比賽開始，球迷就給予我們很大支持，真的有回家比賽的感覺，感謝所有球迷。」
(中時電子報)
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