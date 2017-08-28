中央地方啟動靚靚六堆 扎根南部客庄人文
前瞻計畫中政府匡列20億元打造浪漫台三線，一路從桃竹苗延伸至台中，卻讓南部六堆地區民眾望「錢」興嘆；客委會28日南下屏東六堆客家園區，宣誓成立六堆客庄整體發展規畫推動小組，喊出「靚靚六堆」國建計畫，盼從文化、產業發展著手，創造在地新經濟。
「六堆」在地理空間概念上橫跨高屏12個鄉區，包括屏東長治、麟洛的「前堆」，屏東內埔的「後堆」，屏東竹田「中堆」，屏東新埤、佳冬的「左堆」，高雄美濃、六龜、甲仙、杉林及屏東高樹的「右堆」，與屏東萬巒的「先鋒堆」。
客委會主委李永得指出，300年前客家先民來到大武山下的屏東平原，每逢時代動亂，便自發組成義勇軍，現今則以運動會型式繼續傳承客家精神，延續共同的飲食文化、慶典活動與風俗文化，更保留傳統客家聚落及文化景觀等。
這次由中央地方攜手，展開專屬客家的文藝復興運動，未來將強化六堆文化資產保存運動與環境教育，往客家特色精神、人文形塑、環境整備及展業發展4個構面共同發展，可望豐厚客庄文化價值。
今日啟動儀式，由客家賢達廖松雄、高屏12鄉區首長及專家學者等組成的六堆客庄發展推動小組，成員共同按下計畫啟動彩燈，宣誓整合六堆產業、文化及聚落潛力，見證這個屬於六堆的歷史進程。
(中時)
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