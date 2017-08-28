夢幻蛇種「灰腹綠錦蛇」 雙流遊樂區大戰攀木蜥蜴

雙流遊樂區發現罕見的「灰腹綠錦蛇」，當時牠正和一隻攀木蜥蜴互咬，雙方搏鬥40分鐘後，蜥蜴不敵蛇被吞下肚。（潘建志翻攝）

雙流遊樂區發現罕見的「灰腹綠錦蛇」，當時牠正和一隻攀木蜥蜴互咬，雙方搏鬥40分鐘後，蜥蜴不敵蛇被吞下肚。（潘建志翻攝）

雙流遊樂區發現罕見的「灰腹綠錦蛇」。（潘建志翻攝）

上月底尼莎、海棠雙颱接連侵襲，屏東雙流國家森林遊樂區工作人員颱風過後巡查園區內步道時，意外發現罕見的夢幻蛇種「灰腹綠錦蛇」，當時牠正和一隻攀木蜥蜴互咬，雙方搏鬥了40分鐘後，蜥蜴不敵蛇被吞下肚，過程十分激烈。

工作人員表示，發現地點是在園區內最原始、最少人類干擾的帽子山步道，當時灰腹綠錦蛇正與攀木蜥蜴上演生存搏鬥，互相緊咬對方，都想致對方於死地。最後蛇技高一籌，緊緊纏繞蜥蜴勒到窒息，將牠吞入腹內大快朵頤後回到樹上。

屏東林管處表示，灰腹綠錦蛇屬樹棲性蛇類，無毒性，是1996年在屏東春日鄉大漢山記錄到的新種，不過因數量及目擊次數實在太少，未被列入保育類野生動物，也因此被稱為夢幻蛇種。

灰腹綠錦蛇體色綠色，能和樹冠和樹葉融為一體，初見會誤以為是赤尾青竹絲或青蛇，細看後會發現腹部帶有淡淡灰綠色，頭型橢圓有黑色眼線，近腹部的鱗片有讓人驚豔的藍色光澤。

屏東林管處育樂課表示，大多數野生動物生性敏感怕人，並不容易遇到，這次是正好蛇蜥正在上演殊死戰，才有機會一賭罕見的灰腹綠錦蛇。雙流遊樂區位於中央山脈南段，環境無汙染、低干擾，已發現過八色鳥、穿山甲等稀有動物。

(中時)