轉正面了！賴琳恩比基尼曬美胸 辣玩水上盪鞦韆
性感人妻賴琳恩近日與老公陳乃榮赴馬爾地夫度蜜月，擁火辣好身材的她，也不吝嗇展現身材曲線，昨曬出「老公視角」度假照，秀出小麥色肌膚、亮黃比基尼，性感美背和纖細水蛇腰一覽無遺，賴琳恩今（28日）再放送福利，曬出身穿紅色比基尼照，在海邊玩水上盪鞦韆。
賴琳恩昨天辣秀美背與翹臀，面對粉絲喊話「轉正面」，她親民回應「好！明天」，賴琳恩今天果真實現承諾，分享紅色比基尼照，在海邊玩水上盪鞦韆，辣曬傲人美胸與蠻腰，讓網友眼睛大吃冰淇淋，同時賴琳恩也曬出與陳乃榮自拍照，性感視角引發粉絲熱議，還有網友直呼：「連我是女生都覺得這個身材實在是....讓人流鼻血」。
(中時電子報)
關鍵字：賴琳恩
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