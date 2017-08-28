七夕也是魁星爺聖誕 考生祈求金榜題名

建於清道光年間的奎閣（魁星樓），目前是金門縣定古蹟。（李金生攝）

奎閣主祀主掌文運的魁星。（李金生攝）

陳福海縣長奉獻發糕、粽子，為鄉親和考生祈福。（縣府新聞官薛子軒提供）

陳福海縣長與金門縣魁星文化研究會主事合影。（縣府新聞官薛子軒提供）

金門縣魁星文化研究會遵循古禮，舉辦隆重的魁星聖誕慶典。（李金生攝）

民眾虔誠赴奎閣祭拜，祈求子女平安和金榜題名。（李金生攝）

今天「七夕情人節」相傳是七娘媽生日，也是主掌文運的魁星爺聖誕。金門縣文化局與魁星文化研究會在縣定古蹟「奎閣」舉辦隆重祭典，縣長陳福海遵循古禮焚香致敬，虔誠為鄉親和考生祈福。

縣文化局長呂坤和指出，金門在明、清兩代文風鼎盛，科舉考試共得進士44人、舉人139人，人文薈萃盛況教人讚嘆。雖然當時金門仍未設立縣治，隸屬於同安縣管轄，無法興建孔廟以崇聖，但從書院、奎閣等文教建築的興建，仍可反映浯島先民崇敬聖賢教化的心懷。

建於清道光16年（1836）年的縣定古蹟奎閣（魁星樓），主祀主掌文運的魁星爺，讓學子祈求考運亨通外，也勉勵讀書人以天下為己任。每逢考季都有許多考生和家長前來祈福和還願，信眾攜帶蔥、芹菜、花生、龍眼和粽子祭拜，祝願考試順利、金榜題名。

(中時)