不只烏克蘭 北韓導彈開發背後有中俄影子

北韓繼7月28日試射「火星－14」型洲際彈道飛彈（見圖）後,無視美國嚴厲警告﹐26日凌晨再度發射數枚飛彈。（圖/勞動新聞）

北韓日前又試射3次導彈，雖以失敗作收，其核導彈威脅並未因此減緩。北韓專家分析，以核導彈威脅動搖超級大國美國，對北韓領導人金正恩是穩賺不賠。美國要制裁北韓，中國和俄羅斯的力量不可或缺，但北韓核開發背後卻潛藏著兩國相助的影子。

日經中文網報導，從金日成到金正日，再到金正恩，北韓三代領導人在長達50年的時間，投入無以計數的資金和最高水級人才開發核導彈。就連北韓鬧飢荒百萬民眾餓死時也不曾中斷。最近落入日本專屬經濟區（EEZ）的導彈發射試驗，也被看作是針對駐日美軍基地的實戰演習。8月，北韓還公布了越過日本上空落入關島海域的導彈發射計畫。

關於北韓核彈的開發速度，逃離北韓的原北韓勞動黨官員説：「北韓已經下令在建國70周年的2018年9月9日之前，以完成正在開發的核潛艇為首，必須做好戰爭準備。」該前官員還說，為達成任務，北韓的技術人員非常拼命，甚至都不回家，因為做不到就會受到懲罰。

北韓核開發的基礎是由前蘇聯專家所打造。前蘇聯瓦解後，一批失業的核科學家被北韓以破格的待遇接收。將關島納入射程的中程彈道導彈「舞水端」和潛射彈道導彈（SLBM）等北韓的新型武器，據信都是前蘇聯産品的改良版。

英國智庫國際戰略研究所導彈專家分析，北韓在黑市購買了在烏克蘭工廠生産的前蘇聯液體燃料引擎「RD250」的改良版，可能藉此跨越提高導彈發射技術。也有觀點認為，改良後的引擎被用於北韓5月進行發射試驗的新型中程導彈「火星12」，以及7月發射了2次的洲際彈道導彈級的「火星14」。「火星12」是計畫發射到關島海域的導彈。

韓國外國語大學客座教授尹德敏認為，7月28日深夜北韓第二次進行發射試驗的洲際彈道導彈，在影像中出現的移動發射台「是中國製造，幾乎是最新款」。中國用於民生用途提供的産品，有可能被北韓拿來改造成了武器用途。

韓國國防部副部長公開美韓情報當局的分析稱，北韓火星14的大氣層再突入技術還無法確保完成。要掌握這技術「至少需要1-2年以上」，但北韓的實際狀況其實暗藏歐美難以估算的變數。

(中時電子報)