新中橫115.5K坍方 最快延至明晨7點搶通

新中橫公路望高寮段坍方，刻正搶修中。(沈揮勝翻攝)

南投縣信義鄉台21線（新中橫公路）指標115.5K望高寮路段，今天清晨因上邊坡坍方交通阻斷，原預定下午2點搶通，但因該災點坍方量較原先之估計還多，且施工時仍持續有落石，著眼於人員安全，評估需延到晚間7點才能搶通，由於該路段常態實施夜間封閉，因此最快也得到明天清晨7點才可能恢復通車。

公路總局信義工務段表示，災點坍方的土石量原估為1500立方公尺，但因持續有新的土方和石塊掉落，後續勘查坍方量上修為2000立方公尺。該路段於上月底尼莎及海棠颱風來襲時，也曾大規模坍方，搶修時經兩次延時，整整晚了3天才搶通。

副段長廖瑞仕提醒民眾，山區天候與路況充滿不確定變數，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局省道即時交通資訊系統及收聽警廣路況廣播。

(中時)