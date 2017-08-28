世大運》陳盈駿帶傷拚 中華男籃擊退烏克蘭
中華男籃在本屆世大運首次前往台北市大天母體育館出賽，與烏克蘭進行第13到16名次賽，靠著「台啤連線」李愷諺、黃聰翰攜手攻下51分，中華隊終場86比80力退烏克蘭，29日下午3點於新竹市立體育館跟挪威爭搶本屆第13名。
暫且不管中華男籃29日勝負為何(也就是不管是第13或第14名)，都已提前確定打破世大運隊史最佳成績，中華男籃原本世大運參賽最佳成績，是在2003年南韓大邱世大運的第16名。
儘管陳盈駿前役滑倒不慎拉傷左大腿，他仍選擇奮勇帶傷先發上陣，不過首節幾乎都看「小台東」黃聰翰表演，他單節三分球4投中3、獨拿11分，可惜烏克蘭的火力同樣猛烈，打完上半場，中華隊僅以23比24落後。
來到第2節，黃聰翰的火力不但沒有熄火跡象，反而越來愈猛，搭配健行科大隊友簡祐哲的外線，幫助中華隊仍跟烏克蘭持續拉鋸，甚至上半場打完，反以45比44領先，光在上半場，黃聰翰就攻下20分，包含4記三分球。
沒想到中華隊下半場突然換人發威，換成黃聰翰的台啤隊友李愷諺爆發，他在下半場獨拿20分，加上「雙陳」陳盈駿、陳冠全的支援火力，幫助中華隊取得領先優勢，更一路領先到比賽結束槍響，「台啤連線」表現當居首功。
中華男籃隊長李愷諺攻下全場最高29分，另有4助攻、3籃板，黃聰翰也有22分進帳，儘管因為傷勢影響，陳盈駿全場投12中3的手感並不理想，仍有13分、10助攻、3籃板與3抄截，「澎澎」陳冠全10分、7籃板。
(中時電子報)
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