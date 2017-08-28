金正恩：要一舉拿下首爾 早日統一祖國
南韓《朝鮮日報》28日報導，北韓26日發射3枚短程發射體後，官媒一同報導了領導人金正恩參觀特種部隊占領白翎島、延坪島訓練的消息。金正恩在西海岸某處觀看了當天的訓練後說：「人民軍隊應該想著一舉拿下首爾，平定南半部。」
北韓官媒《朝中社》報導本次訓練，說道「是為了確定占領白翎島和大延坪島作戰計劃的現實性而進行」，「繼強大的飛行隊和炮兵火力打擊之後，在水上、水中、空中進行滲透的戰鬥員們襲擊並破壞了目標物」，「盤踞在白翎島和大延坪島的傀儡第6海兵旅團本部、延坪島嶼防禦部隊本部以及敵軍目標物瞬間陷入了火海」。
在當天公開的照片中，有特種部隊隊員們乘坐海上滲透用小艇和低空滲透用AN-2在島上登陸和著陸的情景，以及自行火炮和火箭炮集中炮擊島嶼的場面等。金正恩說：「將士們氣勢很好」，「（人民軍的）基本革命任務是好好訓練，早日完成統一祖國的戰鬥準備」。
北韓透露，當天的訓練是為了慶祝「先軍節（8月25日）」57周年。先軍節是紀念北韓前領導人金正日開啟「先軍（先軍：軍隊優先於黨）政治」的紀念日。去年在先軍節前一天，成功試射了潛射彈道導彈（SLBM）。有觀察認為，在十幾天後即將到來的國慶日（9月9日），北韓可能進行高強度挑釁。第五次核試驗，就是在去年國慶日實施的。
(中時)
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