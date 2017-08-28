「親愛愛樂」奪下維也納音樂比賽冠軍 影片6天瀏覽數破百萬
一群孩子帶著樂器，從南投仁愛鄉的深山，走到國際的舞台，「親愛愛樂」弦樂團過去三年，在安聯投信的支持，與國際小提琴家林昭亮共同合作下，一步步實現夢想，除了連續歌年在全國音樂比賽取得好成績以外，今年橫跨9000公里，拿下維也納音樂比賽冠軍。
而最近網路上「親愛愛樂」弦樂團的「主動追夢 讓世界 聽見台灣」的影片，以短短6天內瀏覽數就衝破百萬人次，紀錄著這群來自深山的孩子，走到歐洲的街頭、維也納的金色大廳中，把來自台灣的音樂帶到國外，安聯投信表示一直支持他們，就是希望有機會讓「親愛愛樂」登上世界的舞台，「參加比賽，也鼓勵孩子們在街頭演奏，跟世界各地的其他隊伍以音樂交流，希望這群孩子有機會能夠走出深山，走出台灣，看到世界，更想讓全世界聽見台灣。」
「親愛愛樂」在長年資源缺乏的狀態下，在熱情的老師帶領下，讓每位弦樂團中的孩子可以努力追夢，從零開始接觸弦樂，主動、用心的學習，憑著熱愛音樂的心，終於踏上國際級的舞台，為台灣爭光，奪得2017年維也納國際青少年音樂節世界冠軍，那「主動向上」的精神，正是安聯投信一直支持他們的原因，「3年前我們發現『親愛愛樂』的感動故事，開始啟動支持他們的圓夢計畫，希望藉由一路上的陪伴，讓他們的努力『往下紮根、向上結果」』，夢想得以實踐，也讓主動精神發光發亮。」
(中時)
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