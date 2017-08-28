兒女不急急死家長 七夕排隊幫求姻緣線
農曆7月初七、七夕情人節，屏東市慈鳳宮別開生面請來古裝扮相的七夕娘娘，替求姻緣、求人緣的信徒牽紅線，但適逢上班日，現場排隊信徒幾乎是年紀較大的長輩為子女代求，有家長就苦笑的說：「孩子不急，倒是急死我們這些做父母」。
農曆七夕，習俗上也是七夕娘娘誕辰，慈鳳宮總幹事鄭宇伶表示，「七娘媽」除掌管人世間姻緣，祂另一稱呼叫「床母」，也會照顧出生小孩平安長大；昨日特地找人以古裝扮演七夕娘娘，並請來樂團在正殿演奏，在浪漫樂聲中為信徒戴上紅絲線。
有父母為家中適婚年齡的兒子來求姻緣，也有為還未出嫁的女兒求紅線，一名吳媽媽說，女兒40歲了，幾年前曾求過姻緣線，不過遲遲沒有消息，友人建議七夕來求較靈驗，所以一早就來排隊，「哪不會急」眼看子女年紀漸長，家人還是希望快點盼到好消息。
鄭宇伶說，不少來求姻緣信徒，隔年悄悄帶著另一半來廟裡拍婚紗，還指定在神像前取景，笑稱當作來還願，廟方也大方給予祝福，盼多多益善。
除求姻緣還有不少父母帶著幼子來求「人緣」，鄭宇伶說，七娘媽可為孩子帶來平安、長大結好緣，到處得人疼；她說，不只七夕能求紅線，平常在廟方2樓七夕娘娘前會放紅線供信徒求取，只要向神明祈求獲得聖筊就能自己掛戴。
(中時)
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