港交所證實中港正商討實名制 稱只適用於滬深港通
市場今（28）日傳出中國證監會要求香港市場必須在明年實施實名制，才能進一步推進中港市場互聯互通。香港01報導，港交所今日證實，中港監管機構正討論港股實名制的時間表。若推行實名制，將會只適用於滬深港通的投資者。
香港信報援引消息人士透露，證監會已開出強硬條件，指所有互聯互通的大前提是香港必須於明年落實股市實名制，否則一切免談。消息人士並稱，港交所及中港監管機構短期內將為此會面，尋求兩地均同意及可行的實名制方案，當中包括設立法人機構識別編碼（LEI）系統，稍後或推出相關諮詢檔。
報導並引屬消息人士透露，近期中央「下旨」全面推行實名制，由申請電話號碼到網路帳號，全部都要採用實名登記。
A股早已實行相關制度，以身份證號碼綑綁股票帳號，證監會可即時監控大陸股民買賣股份，抽查可疑交易；反觀香港至今仍未推行實名制，只能看到買賣盤來自那一間券商；監管當局要調查問題交易，只能向券商索取交易資料，調查時間漫長。
(工商)
關鍵字：港股實名制
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