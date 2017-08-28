新聞深喉嚨》雲林電塔支架鏽蝕斑斑 僅「木材」支撐! 下個限電未爆彈？

新聞深喉嚨》

7月底和平電廠位在東澳的高壓電塔因颱風倒塌，引發全台限電危機。但不容忽視的恐怖真相是，沿海地區有多座高壓電塔嚴重鏽蝕，「沒倒只是運氣好」！28日《蘋果日報》直擊雲林、彰化、桃園8座電塔，有的「高齡」33年，塔身嚴重鏽蝕，綁著木材加固。專家警告，這樣的鏽蝕電塔根本無法抵擋強風或地震，恐怕輕易就會支撐力不平均從鏽蝕處彎折倒塌。這該怎麼辦？

據承包電塔養護工程超過20年的包商爆料，電塔的維修保養基本工程包括舊塔換新、抽換鋼骨、更新電纜、補漆等。近年來台電的養護經費越來越少，原本應該每年都要保養維護，部分地區卻可能連續3年維修工程都標不出去。全台原本有20多家業者爭取標案，但老舊電塔的問題越來越多，偏遠地區維修工程的成本增加，台電經費又縮減，業者獲利壓低，讓半數業者乾脆歇業。而年初通過的《電業法》中規劃分拆台電，把幾乎「穩賺不賠」的發電部分，交給民營業者，卻把「只賠不賺」的輸配電，留給台電負責。換句話說，這樣的問題恐怕只會更形惡化？

「課綱之亂」持續擴大！課審會推薦的10篇文言文，課審會宣稱在一項517人投票的網路民調中選出10篇古文，僅4篇是2009年國文課綱古文，如《桃花源記》、《赤壁賦》等；另外6篇《番社過年歌》、《大甲婦》等，內容冷僻，入選理由「與台灣有關」。這些「政治正確」而入選的篇目，文章品質根本「禁不起推敲」，像蔣渭水寫的《送王君入監獄序》，仿作韓愈的《送李愿歸盤谷序》，水準不如原作，還有「嫖來又嫖去」等字詞，《七星墩山蹈雪記》更扯，作者竟然是個道地的日本人中村櫻溪。逢課綱必鬥，而且毫無下限地胡搞瞎搞，民進黨可不可放過孩子們？

標槍選手鄭兆村打破亞洲紀錄，百米跑者楊俊瀚跑出史上首金，原來台灣田徑這麼強！但值得深思的是，同時間，《國體法》正在立法院內試圖闖關，其修法重點是針對各單項運動協會，說要「開放參與」，「財務透明」等等。改革不是壞事，部分單項協會也確實積重難返，問題是，在財務的部分，強勢單項協會或許可以靠著募款招商維持，但有更多「十年寒窗無人問」的單項協會，該如何維持？

但與此同時，執政黨既要跟上世大運的這陣風，許多做法論述卻又讓人不敢恭維！蔡總統從世大運第一天起，每天就像個體育播報員似的在臉書上「複製貼上」世大運奪牌戰況，問題是，全民對於總統兼執政黨主席的期待應該不是「報戰況」，而是完善體育環境。另外有意角逐新北市長的民進黨立委吳秉叡更扯，接受《新頭殼》專訪時發表對職棒的「高見」，說不仿把四隊縮成兩隊，加入日本職棒的兩個聯盟，用國際賽的熱度來振興棒球。世大運將在本週三閉幕，熱完這十多天，台灣體育會更好嗎？

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(中時電子報)