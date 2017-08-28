恒指收盤微升15點 未能站穩28,000

香港信報報導，港股上周五創近27個月高點後，今早於A股帶動下，走勢良好，一度突破28,000點大關。不過午後賣壓湧現，收盤未能站穩此一水準。

恒指今早高開57點，報27,905點半日低點，之後升幅拉闊，突破28,000，早盤最多升223點，見28,071點，創27個月新高。港股午後受騰訊跌幅擴大拖累，失守上午低點，一度下跌42點，來到27,806點全日低點。恒生指數收報27,863點，升15點或0.05％，成交額1174.11億港元。

大陸銀行股午後走勢轉弱，建行升0.43％; 中行升0.74％; 工行倒跌0.67％，「三行」為成交第二至第四大股份。

(工商)