世大運》中華隊征桌球男單 江宏傑等4將全晉級

江宏傑等4名中華隊選手，桌球男單全順利晉級8強。(中央社)

中華隊今(28日)男女單打都告捷推江宏傑等4人上陣，預賽無意外全過關，到了16強賽，廖振珽、江宏傑、陳建安都順利過關晉級，唯小將李佳陞和俄羅斯選手殺得難分難解，2人一路戰到3比3平手，李佳陞才以11比9拿下關鍵第4勝，驚險挺進第三輪預賽。

中華隊男子組部分，先前於男團拿下1面銅牌，今天稍晚將有江宏傑配陳建安、廖振珽配李佳陞2組人馬，於4強賽一拚奪牌。在那之前，他們4人先征戰男子組單打預賽，第一輪預賽他們都順利過關；到了16強賽，廖振珽4比0勝比利時選手，江宏傑4比0勝捷克選手，陳建安4比1撂倒俄羅斯選手。

而與俄羅斯選手碰頭的小將李佳陞，晉級路就走得驚險了。他首局戰到延長，以15比17敗陣，但隨後連拿3局；眼看他再1勝就能結束比賽，沒想到俄羅斯選手突然發力，硬是連拿2勝追平。關鍵的第7戰，李佳陞與俄羅斯選手互有領先，但李佳陞仍技高一籌，11比9驚險收下勝果。

(中時電子報)