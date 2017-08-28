芬普尼雞蛋風波 食藥署下一波將驗雞肉

芬普尼蛋影響消費信心，蛋商公會質疑官方採用歐盟標準5ppb太嚴格，應以日韓的20ppb作為標準。對此食藥署長吳秀梅表示，芬普尼原本就禁用於食用動物，不肖業者卻用在養雞場，因此參考標準不會改變，而為展現捍衛食安決心，食藥署擬將芬普尼列入肉雞常規檢驗項目，最快本周成立跨部會會議，九月初開始檢驗。

芬普尼毒蛋事件在台灣爆發已滿1周，有44家蛋雞場遭驗出芬普尼超過標準5ppb，問題雞蛋的下游銷售地區幾乎涵蓋整個西台灣。今天傍晚6點是「芬普尼雞蛋」下架最後期限，吳秀梅表示，若6點過後，稽查發現下游業者若仍在販售毒蛋，將根據消保法，罰3萬到150萬元，確保消費者購得蛋品都是安全的。

蛋商公會表示，一周來雞蛋消費衰退已超過原先預估的2成，但芬普尼雞蛋不合格僅3%，消費者失去信心讓雞蛋銷路大受影響，也影響蛋價，質疑日韓雞蛋標準20ppb、美國30ppb，台灣和日韓的環境、狀態相近，為何不是用20ppb作標準，而是用歐盟最嚴格的5ppb？

吳秀梅指出，芬普尼屬於脂溶性，若違規用在養雞場，最常見的汙染就是雞蛋，但也可能出現在雞肉中，食藥署專家會議也討論到這一點，為防範業者也將芬普尼噴灑在肉雞上，未來將把芬普尼列入肉品常規檢驗項目。

而肉雞因為只養35天，飼養時間短，加上代謝快，因此檢驗難度高，吳秀梅表示，本周將和農會會成立跨部會小組，討論檢體數量、代表性，以及在肉雞代謝完成前不得販售等相關規定後，最快九月初開始執行檢驗。

吳秀梅也強調，依據「動物產品中農藥殘留容許量標準」規定，雞蛋不得檢出芬普尼，國人大量食用雞蛋，為了確保食用安全，必須採取嚴格的把關標準，未來包含雞蛋和肉雞的芬普尼仍會採用歐盟標準5ppb。

(中時)