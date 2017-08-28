世大運》戴資穎帶頭衝 女單三人進八強

台北世大運羽球項目28日在台北體育館舉行，中華隊選手戴資穎在16強賽中攻擊穩健，以直落二的成績順利晉級8強賽。中央社記者吳家昇攝 106年8月28日

世大運羽球女單項目世界球后戴資穎帶頭向前衝，28日直落二輕取美國華人凱莉，隨後李佳馨與江美慧也順利殺進8強，三人將在準決賽分別碰上比利時、美國與韓國選手，有機會同時闖進四強，如此一來就能提前實現金包銀夢想。

戴資穎在16強賽面對凱莉，儘管熱身不足，她還是以21比5輕鬆拿下首局，第二局陷入苦戰一度落後，但小戴還是穩住陣腳，靠著犀利的網前小球，以及兩邊大角度強攻，21比15逆襲，全場只花15分鐘就過關。

世界排名29的江美慧對上同樣是美籍華裔選手陳思儀，首局9比8時連拿9分，21比12勝出，次局也在11比10中場休息後發動7比0攻勢，21比11贏得整場比賽。

世界排名27的李佳馨迎戰世界排名兩百名以外的下田菜都美，以21比11拿下第一局，第二局遭對手頑強抵抗，20比17聽牌，但下田菜都美連追兩分，李佳馨守住城池21比19獲勝。

(中時電子報)